Jupiler Pro League: le KRC Genk se sépare d'Hannes Wolf

Le Racing Genk a mis fin à sa collaboration avec l'entraîneur allemand Hannes Wolf, a annoncé mardi le club limbourgeois. Son assistant Miguel Moreira est également limogé. Domenico Olivieri assurera l'intérim, assisté de Michel Ribeiro.

"Le KRC Genk remercie Hannes Wolf et Miguel Moreira pour leur passion et leur implication ces dix derniers mois et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans le futur", a précisé le club champion de Belgique 2019 dans son communiqué. "Nous allons prendre le temps de trouver un nouvel entraîneur qui pourra à nouveau faire de notre équipe un ensemble reconnaissable et combatif".

Une annonce qui fait suite à la lourde défaite (5-2) sur le terrain du Beerschot lundi soir. Sur les cinq premiers matches de Jupiler Pro League, le Racing compte un bilan de 5 points sur 15.

Wolf était arrivé à Genk le 20 novembre 2019 pour succéder à Felice Mazzu qui avait été remercié quelques jours plus tôt. La saison dernière, il avait mené les Limbourgeois à la septième place avant l'arrêt de la saison à cause du coronavirus.

