Jupiler Pro League - Luc Leemans succède à Dieter Penninckx comme président du KV Malines

Luc Leemans succède à Dieter Penninckx comme président du conseil d'administration du KV malines. Le Malinwa l'a annoncé mardi soir au terme de l'assemblée mensuelle du conseil d'administration. La possibilité de faire acquérir les actions de Dieter Penninckx par le club, ses actionnaires actuels et les supporters est à l'étude.

Dieter Penninckx est l'actionnaire principal du KV Malines. Vendredi, il a été arrêté en compagnie de son épouse Anja Maes, avec qui il a fondé le groupe de mode FNG (Brantano, CKS, Claudia Sträter, Fred et Ginger, etc.) aujourd'hui en faillite pour avoir violé leurs conditions. Penninckx est détenu en prison, Maes a été placé sous surveillance électronique. Mardi, la chambre du conseil de Malines a décidé que Penninckx doit rester en prison au moins un mois de plus. "Dieter est actuellement traité durement. Nous ne savons si c'est vrai ou non", a déclaré Frank Lagast, directeur général du club. "Sur le plan humain, nous sympathisons avec lui et sa famille. Cependant, la situation de l'affaire avec FNG et Dieter a tellement évolué qu'elle a un impact sur le club. Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité d'apporter des éclaircissements, dans l'intérêt du club." Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans le délai légal pour demander la fin du mandat de Dieter Penninckx, a annoncé le club. En juin, on a appris que Dieter Penninckx, Anja Maes et le troisième fondateur de FNG Manu Bracke était soupçonné de falsification et d'utilisation de faux documents, de dépôt de faux comptes annuels, de manipulation du cours des actions, d'abus de biens sociaux et de refus de coopérer avec l'autorité de la bourse. Mardi, il est également apparu que l'enquête a été étendue au blanchiment d'argent. Le juge d'instruction avait libéré le trio sous des conditions strictes, mais selon le parquet, Penninckx et Maes n'ont pas respecté leurs conditions.