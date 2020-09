Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLSport.be!

Ramon Planes, le secrétaire technique de Barcelone, a admis mardi que des négociations étaient en cours pour le départ du milieu de terrain Arturo Vidal, qui pourrait atterrir à l'Inter Milan, où il retrouvera Antonio Conte, qui l'a déjà dirigé à la Juventus. Selon la presse espagnole, l'opération s'élèverait à un demi-million d'euros.

Le secrétaire technique du Barça s'est montré cependant plus évasif au moment d'évoquer l'éventuel départ de l'attaquant Luis Suarez, à qui l'entraîneur Ronald Koeman aurait fait savoir qu'il ne comptait pas sur lui. "Nous devons avoir beaucoup de respect pour les joueurs qui ont tant donné à Barcelone", a-t-il déclaré. "Il est clair que nous sommes dans un processus de changement au sein de l'équipe, avec un nouvel entraîneur, avec de nouvelles idées et c'est ce sur quoi nous travaillons", a ajouté Planes, précisant que "le marché se termine le 5 octobre et d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer dans le plus grand respect des joueurs et du club. Le Barça a un objectif très clair du profil d'équipe qu'il veut, du profil de joueur qu'il veut et c'est ce sur quoi nous allons travailler. Nous devons êtes patients", a-t-il affirmé.

Le Barça ne peut pas faire d'offre pour Memphis Depay a rapporté sur Twitter le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, mardi. "Le président du FC Barcelone m'a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid et n'avait pas de possibilité de faire une offre", a-t-il twitté en réponse aux affirmations du journal néerlandais De Telegraaf évoquant un transfert imminent de Depay (26 ans) pour une somme de 30 millions d'euros environ.



L'attaquant gallois Gareth Bale, qui n'entre plus dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, est en discussion avec son ancien club de Tottenham (lire l'article complet).

Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine d'Arsenal, a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec les Gunners, a annoncé Arsenal mardi. Aubameyang, 31 ans, était arrivé à Arsenal en janvier 2018 en provenance de Dortmund pour un montant de 63 millions d'euros. Son contrat arrivait à son terme en juin 2021. La saison dernière, l'international gabonais avait inscrit 22 buts en Premier League, soit un de moins que Jamie Vardy, meilleur buteur. Samedi, il a inscrit son premier but de la saison lors du succès des Gunners à Fulham (0-3) lors de la 1re journée de Premier League.



Le défenseur international serbe Branislav Ivanovic, en fin de contrat au Zénith Saint-Pétersbourg, a signé en faveur de West Bromwich, a annoncé le club anglais promu en Premier League, mardi. L'international serbe, 36 ans, revient dans un championnat où il a évolué pendant neuf saisons, de 2008 à 2017, à Chelsea, club avec lequel il a été sacré trois fois champion d'Angleterre et remporté une fois la Ligue des champions.



Le milieu de terrain international Jack Grealish (25 ans) a signé un nouveau contrat qui le lie jusqu'en 2025 avec Aston Villa, a annoncé le club de Birmingham mardi. Convoité cet été par Manchester United, Grealish a connu sa première sélection avec l'Angleterre contre le Danemark le 8 septembre en Ligue des Nations, après avoir joué pour l'Eire en sélection de jeunes.



Le gardien argentin d'Arsenal, Emiliano Martinez, 28 ans, s'est engagé mercredi pour quatre ans avec Aston Villa, ont annoncé les deux clubs de Premier League. Doublure de Bernd Leno chez les Gunners, Martinez avait effectué un intérim très convainquant de 11 matches lorsque l'Allemand s'était blessé, culminant avec les succès en finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea (2-1) et lors du Community Shield en début de saison contre Liverpool (victoire des Gunners aux tirs au but). Selon la presse, l'indemnité de transfert atteindrait 22 millions d'euros. Arrivé il y a neuf ans à Londres, Martinez a passé la plupart de ses années chez les Gunners en prêt dans d'autres clubs.

Le défenseur latéral argentin du Sporting Portugal Marcos Acuna a signé pour quatre ans au Séville FC, a déclaré lundi le club espagnol. Acuna, 28 ans, sélectionné 27 fois en équipe d'Argentine, était depuis 2017 au Sporting pour lequel il a joué 135 matches et marqué 9 buts. Il a notamment gagné la Coupe du Portugal avec le club de Lisbonne. Le montant du transfert, qui n'a pas été dévoilé officiellement, serait d'environ 10 millions d'euros selon la presse portugaise.

