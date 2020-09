Jupiler Pro League - Leonardo Bertone à Waasland-Beveren pour renforcer le milieu de terrain

(Belga) Récemment repris par une société américaine, Waasland-Beveren a annoncé mercredi le transfert du Suisse Leonardo Bertone. Le médian défensif arrive en provenance du FC Thoune et a signé un contrat de trois saisons pour les Lions.

Leonardo Bertone a évolué entre 2014 et 2019 pour les Young Boys de Berne. Après 179 matches et 18 buts pour son club formateur, il a quitté la Suisse pour rejoindre la MLS et le FC Cincinnati en janvier 2019. Un an et demi plus tard, il s'engageait au FC Thoune. La saison dernière, il a disputé 18 matches en championnat (2 buts). Après cinq jourrnées de championnat, Waasland-Beveren est 17e et avant-dernier, en position de barragiste, avec 3 points. L'équipe dirigée par Nicky Hayen accueillera Anderlecht samedi sur le coup de 20h45. (Belga)