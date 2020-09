Hockey Pro League - Mc Leod et Thijssen annoncent leur sélection pour affronter l'Allemagne lors de la reprise

(Belga) Après plus de six mois d'absence en raison de la pandémie de Covid-19, la FIH Pro League va reprendre la semaine prochaine avec deux duels en Allemagne tant pour les Red Lions, champions du monde et N.1 mondiaux, que pour les Red Panthers. Les sélectionneurs Shane McLeod et Niels Thijssen ont donné mercredi leur sélection pour les matches programmés mardi et mercredi prochains à huis clos à Düsseldorf.

Avant l'interruption de cette compétition internationale rassemblant 9 des meilleures nations mondiales, les Red Lions menaient le classement avec 14 points en 6 rencontres, devant l'Australie (14 pts/8 matchs) et les Pays-Bas (11 pts/6 matchs). John-John Dohmen, blessé aux ischios, ainsi que Maxime Plennevaux ne sont pas repris dans la sélection, qui voit plusieurs jeunes Red Lions intégrer le noyau. Niels Thijssen, coach des Red Panthers, a lui sélectionné 20 joueuses en vue de ces deux rencontres. Après seulement 4 matches joués avant la pandémie du Covid-19, la Belgique, 11e mondiale chez les dames, est classée à la 5e place (sur 9), avec 6 unités, tandis que l'Argentine est en tête avec 17 points (8 matchs) devant les Pays-Bas (15 pts/5 matchs). Profitant de cette occasion de relance du hockey international, la fédération internationale (FIH) a annoncé lancer dès ce jeudi sa nouvelle application Watch.Hockey permettant aux supporters de suivre leur équipe préférée, si les droits réservés aux diffuseurs nationaux ne viennent empêcher la programmation. Les matches féminins sont prévus mardi et mercredi prochains à 15h30, avant les duels entre les deux équipes masculines (18h). - La sélection des Red Lions pour mardi 22/09 : Gauthier Boccard, Tom Boon, Nicolas De Kerpel, Arthur De Sloover, Felix Denayer, Sebastien Dockier, William Ghislain, Simon Gougnard, Alexander Hendrickx, Antoine Kina, Loick Luypaert, Augustin Meurmans, Nicolas Poncelet, Florent van Aubel, Arthur Van Doren, Loic Van Doren, Vincent Vanasch, Simon Vandenbroucke et Victor Wegnez. - La sélection des Red Lions pour mercredi 23/09 : Gauthier Boccard, Thomas Briels, Cédric Charlier, Tanguy Cosyns, Arthur De Sloover, Felix Denayer, Simon Gougnard, Alexander Hendrickx, Antoine Kina, Loïck Luypaert, Augustin Meurmans, Max Plennevaux, Manu Stockbroekx, Arthur Van Doren, Loic Van Doren, Vincent Vanasch, Simon Vandenbroucke, Victor Wegnez et Tommy Willems. - La sélection des Red Panthers pour les 22 et 23 septembre: Elena Sotgiu (GK), Elodie Picard (GK), Ambre Ballenghien, Vanessa Blockmans, Hélène Brasseur, Lucie Breyne, Tiphaine Duquesne, Charlotte Englebert, Alix Gerniers, ien Hillewaert, Barbara Nelen, Emma Puvrez, Justine Rasir, Abi Raye, Anne Sophie Roels, Alexia 't Serstevens, Michelle Struijk, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Louise Versavel et Anne-Sophie Weyns (Belga)