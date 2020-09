On connaît la sanction pour Neymar: une enquête a été ouverte concernant ses accusations de racisme

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mercredi qu'elle ouvrait une enquête sur les propos racistes qu'aurait tenus le défenseur de Marseille Alvaro Gonzalez envers l'attaquant star du Paris SG Neymar, qui a écopé d'une suspension de deux matches ferme, plus un avec sursis.

Par ailleurs, le Parisien Angel di Maria a été convoqué pour la prochaine réunion de la commission de discipline, le 23 septembre, pour le crachat qu'il aurait adressé en direction d'Alvaro, durant ce match houleux qui s'est soldé dimanche par la première victoire en neuf ans de l'OM sur son rival (1-0).

Cinq cartons rouges avaient été adressés par l'arbitre pour un début de bagarre, dont un pour Neymar. Concernant les accusations de racisme, "les certitudes ne sont pas suffisantes pour convoquer les joueurs", a déclaré le président de la commission de discipline Sébastien Deneux ajoutant que l'instruction consisterait en une analyse plus poussée des images des échanges entre l'Espagnol et le Brésilien.

A la question de savoir si cette enquête concernerait aussi des propos homophobes susceptibles d'avoir été tenus par Neymar, Sébastien Deneux a répondu: "Ce soir, on était saisis d'éventuels propos à caractère raciste d'Alvaro. Il faut parler avec la plus grande prudence. L'instruction permettra de révéler s'il y a d'autres faits susceptibles d'entraîner des conséquences sur un plan disciplinaire".

Parmi les autres joueurs ayant participé à la bagarre, le défenseur parisien Layvin Kurzawa a écopé de la suspension la plus longue avec six matches, pour son coup de pied au Marseillais Jordan Amavi qui sera lui éloigné des terrains trois matches. Le milieu du PSG Leandro Paredes et son compatriote argentin de l'OM Dario Benedetto ont été respectivement suspendus pour trois matches dont deux ferme et un ferme.