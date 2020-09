Surprise à Barcelone: le nouvel entraîneur pourrait être privé... de sa place sur le banc

Un peu plus d'une semaine avant son premier match de championnat, le FC Barcelone ne sait toujours pas si son nouvel entraîneur Ronald Koeman pourra s'asseoir sur le banc. Selon la presse catalane, le club doit d'abord trouver un accord avec Quique Setien sur son indemnité de licenciement. Une fois cette affaire réglée, Koeman pourra entraîner le Barça en match officiel.

L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a déjà dirigé deux matches amicaux de Barcelone: samedi contre Tarragone et mercredi contre Gérone. Deux rencontres remportées 3-1 par les 'Blaugranas'. Le championnat espagnol a repris le week-end dernier mais sans Barcelone et le Real Madrid qui ont reçu plus de temps pour se préparer après avoir joué en Ligue des Champions le mois dernier. Les Catalans feront leur entrée en championnat lors du dernier week-end du mois de septembre avec la réception de Villarrea