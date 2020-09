Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival sur RTLSport.be !

LES DIABLES ROUGES

Le FC Barcelone aimerait beaucoup attirer Romelu Lukaku. Ce ne sera pas pour cette saison, mais le Belge est une option sérieuse pour l'avenir. (Lire l'article complet)

Radja Nainggolan est lui pisté par le Paris Saint-Germain, qui aimerait le recruter cet été. (Lire l'article complet)

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le Bayern l'a confirmé: Thiago Alcantara a déjà fait ses adieux et rejoindra Liverpool. Un accord a été trouvé. (Lire l'article complet)



Tottenham prépare bien le come-back de Gareth Bale. La presse anglaise affirme que José Mourinho aimerait récupérer le Gallois et pourrait pour cela laisser partir Dele Alli. Le PSG et l'Inter Milan seraient tentés par le recrutement du Britannique. La presse est cependant unanime: Bale sera à Tottenham dans quelques jours.

Sergio Reguilón va s'engager dans les prochaines heures à Tottenham. Le joueur du Real Madrid passerait sa visite médicale en ce moment. Il devrait coûter environ 30 millions d'euros.

Le Real Madrid a autorisé Luka Jovic a partir en prêt. Selon la presse espagnole, l'AC Milan, Monaco et quelques clubs allemands sont prêts à accueillir le Serbe, qui n'a jamais réussi à s'imposer en Espagne.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Récemment repris par une société américaine, Waasland-Beveren a annoncé mercredi le transfert du Suisse Leonardo Bertone. Le médian défensif arrive en provenance du FC Thoune et a signé un contrat de trois saisons pour les Lions. Leonardo Bertone a évolué entre 2014 et 2019 pour les Young Boys de Berne. Après 179 matches et 18 buts pour son club formateur, il a quitté la Suisse pour rejoindre la MLS et le FC Cincinnati en janvier 2019. Un an et demi plus tard, il s'engageait au FC Thoune. La saison dernière, il a disputé 18 matches en championnat (2 buts). Après cinq jourrnées de championnat, Waasland-Beveren est 17e et avant-dernier, en position de barragiste, avec 3 points. L'équipe dirigée par Nicky Hayen accueillera Anderlecht samedi sur le coup de 20h45.