Nouvelle tuile au Paris Saint-Germain: Juan Bernat absent jusqu'à six mois

Une nouvelle entrée dans la liste des joueurs blessés au Paris Saint-Germain. Juan Bernat, sorti en boîtant hier soir, souffre d'une grave blessure au genou gauche. "Pour Juan Bernat, les examens pratiqués ce matin confirment la rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Plus d’informations seront communiquées ces prochains jours", a annoncé le club dans un communiqué.

Pour une telle blessure, Bernat pourrait avoir besoin de six mois de repos. Le joueur rejoint Kylian Mbappé, positif au coronavirus. Neymar, Kurzawa et Paredes ont eux été exclus et ne seront pas disponibles pour le prochain match.