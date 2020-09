24 Heures du Mans: Les Toyota en tête aux premiers essais qualificatifs

Les deux Toyota engagées pour la 88e édition des 24 Heures du Mans ont dominé les premiers essais qualificatifs jeudi, la N°7 de Conway/Kobayashi/Lopez devançant la N°8 de Buemi/Hartley/Nakajima.

Selon le nouveau format des qualifications inauguré cette année, les six meilleurs temps de chacune des quatre catégories se retrouveront vendredi pour une "hyperpole" qui décidera des premières positions sur la grille de départ, par catégorie.

Il n'y a toutefois que cinq voitures engagées dans la catégorie-reine (LMP1), dont les deux Toyota.

Le constructeur japonais vise une 3e victoire consécutive au Mans cette année et n'a pour réelle opposition que trois autres prototypes engagés en LMP1, dont les deux Rebellion engagées par l'écurie suisse éponyme.

En LMP2, c'est l'Oreca du Racing Team Nerderland, partagée par De Vries/Van Der Garde/Van Eerd qui a réalisé le meilleur temps. Les LMP2 sont similaires aux LMP1 mais moins puissantes.

A noter que les deux LMP2 engagées par l'écurie IDEC Racing de l'industriel Patrice Lafargue n'ont pas pu prendre part à ces essais qualificatifs en raison d'accidents survenus lors des essais libres disputés plus tôt jeudi. Elles prendront donc le départ, samedi à 14h30, derrière la dernière LMP2 qualifiée au temps.

En LM GTE PRO, l'Aston Martin de Soerensen/Thiim et Westbrook s'est montrée la plus rapide alors qu'en LM GTE AM (où au moins un pilote doit être considéré comme amateur) cet honneur est revenu à une autre Aston, celle de Dalla Lana/Farfus/Gunn.

L'hyperpole aura lieu vendredi entre 11h30 et 12h00.

. Classement des premiers essais qualificatifs des 24 Heures du Mans disputés jeudi (le nom du pilote indiqué est l'auteur du meilleur temps de cette voiture).

- Catégorie LMP1:

1. Toyota TS050 Hybrid / José Maria Lopez (ARG): 3:17.089

2. TOYOTA TS050 Hybrid / Brendon Hartley (NZL): 3:17.336

3. Rebellion R13 / Bruno Senna (BRA) 3:21.598

4. Enso Bykolles Racing Team / Tom Dillman (FRA) 3:24.468

5. Rebellion R13 / Louis Delétraz (SUI) 3:24.632

- Catégorie LMP2:

1. Oreca 07 / Nick de Vries (NED) 3:26.648

2. Oreca 07 / Will Stevens (GBR) 3:27.097

3. Oreca 07 / Paul Di Resta (GBR) 3:27.148

4. Aurus 01 / Jean-Eric Vergne (FRA) 3:27.366

5. Oreca 07 / Alex Brundle (GBR) 3:27.598

6. Oreca 07 / Kenta Yamashita (JPN) 3:27.611

- Catégorie LM GTE PRO:

1. Aston Martin Vantage / Richard Westbrook (GBR) 3:50.872

2. Aston Martin Vantage / Harry Tincknell (GBR) 3:50.925

3. Ferrari 488 / Alessandro Pier Guidi (ITA) 3:51.244

4. Ferrari 488 / Davide Rigon (ITA) 3:51.988

5. Porsche 911 RSR / Gianmaria Bruni (ITA) 3:52.036

6. Porsche 911 RSR / Michael Christensen (DAN) 3:52.142

- Catégorie LM GTE AM

1. Aston Martin Vantage / Augusto Farfus (BRA) 3:52.778

2. Aston Martin Vantage / Charlie Eastwood (GBR) 3:52.961

3. Porsche 911 RSR / Benjamin Barker (GBR) 3:52.970

4. Ferrari 488 / Côme Ledogar (FRA) 3:53.292

5. Porsche 911 RSR / Matt Campbell (AUS) 3:53.334

6. Porsche 911 RSR / Matteo Cairoli (ITA) 3:53.598