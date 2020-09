Ligue de Diamant - Armand Duplantis après son saut historique à Rome "C'est fou"

(Belga) Le perchiste Armand Duplantis a réalisé jeudi la meilleure performance de tous les temps en plein air en franchissant une barre à 6m15. Le Suédois était forcément aux anges. "J'ai touché le tapis mais je ne suis pas vraiment encore retombé sur terre", a déclaré Duplantis, âgé de 20 ans seulement.

"Je suis toujours un peu sur mon nuage, j'ai encore l'impression de rêver. C'est presque irréel, c'est un sentiment incroyable quand toutes les planètes s'alignent et que vous êtes capable de signer une telle performance", a expliqué le Suédois. Au terme d'un long concours, le recordman du monde (6m18, réussi en février en salle) Mondo Duplantis, âgé de seulement 20 ans, a effacé des tablettes le mythique Sergeï Bubka, qui avait sauté 6m14 en juillet 1994 à Sestrières (Italie). "Le concours était long et fatiguant mais j'ai trouvé mon rythme lors des deux derniers sauts. Je suis peut-être davantage soulagé que content car on va enfin arrêter de me demander quand est-ce que je battrai ce record", a ajouté le Suédois, qui a regretté l'absence de ses parents. "C'est la seule déception du jour." Duplantis n'a pas l'intention de fêter cette marque historique car la manche de Doha arrive déjà la semaine prochaine. "Je pourrais vraiment me détendre et faire la fête après", a-t-il ponctué. Dans le même concours, Ben Broeders a amélioré son record de Belgique en effacant une barre à 5m80. (Belga)