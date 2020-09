"J'écoutais de la musique triste": Benoît Paire revient, trois ans après, sur sa rupture avec Shy'm

En 2017, Benoît Paire et Shy'm mettaient un terme à leur relation. Un événement qui marque encore le joueur français, qui ne cache pas qu'il continue à penser à elle.

Le Français Benoît Paire ne parvient pas à oublier son ex. C'est ce qu'il a révélé dans un livre écrit par un journaliste français. Il revient sur cette relation avec Shy'm, qui avait fait rêver pas mal de fans francophones entre 2015 et 2017.

La rupture, Benoît Paire semble encore avoir du mal à la digérer complètement. "La rupture m’a détruit, j’étais encore amoureux", a confié le Français, connu pour ses coups de sang sur les courts. "Elle me manquait beaucoup, je pensais à elle en jouant. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n’avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d’elle avec émotion", détaille-t-il ensuite.

Apparemment, Paire n'a pas lâché l'affaire et a tenté une nouvelle approche. Sans succès. "J’avais envie de réessayer avec elle, de tout donner, mais ce n’était pas possible. Alors, j’ai acheté un cahier pour dessiner. Je lisais des bouquins et j’écoutais de la musique triste", raconte-t-il.

S'il ne cache pas son intention d'avoir un jour une vie de famille, le joueur confie cependant être bien dans sa situation actuelle. "En fait, c’est bête à dire, mais je suis meilleur quand je suis célibataire. Dans ma vie personnelle, je n’ai jamais été aussi épanoui que quand j’étais avec mon ex. Mais quand j’aime, je donne tellement que je ne suis pas assez concentré sur ma carrière", a précisé Benoît Paire.