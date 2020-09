Peugeot annonce son retour aux 24 Heures du Mans pour 2022 (photos)

Le constructeur français Peugeot s'alignera à compter de 2022 dans le championnat du monde d'endurance WEC et aux 24 heures du Mans dans la nouvelle catégorie "Hypercar", a-t-il annoncé vendredi.

Cette catégorie LMH (Le Mans Hypercar) a été créée par l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), organisateur de l'épreuve d'endurance mancelle et du championnat WEC. Elle doit succéder aux voitures LMP1 et LMP2 qui courent encore cette année.



Le principe du LMH est de rapprocher les voitures d'endurance des voitures de grand sport commercialisées, même si ces hypercars pourront être basés sur des prototypes, afin d'attirer de nouveaux constructeurs. Les voitures utiliseront des technologies de motorisation hybrides.



"Le choix de la catégorie LMH a été dicté par plusieurs critères dont celui d'une certaine liberté aérodynamique. Cela permet ainsi d'intégrer, avec l'appui du design de Peugeot les codes esthétiques de la marque", a souligné le constructeur français dans un communiqué.



Il avait annoncé en novembre dernier son retour dans le championnat du monde d'endurance en raison de l'introduction de cette nouvelle catégorie et des réductions des coûts de développement qu'elle implique. Peugeot, qui compte trois succès au Mans en 1992, 1993 et 2009, avait quitté l'endurance en 2012 pour des raisons budgétaires.



Le départ de la 88e édition de l'épreuve sera donné samedi à 14h30 par Carlos Tavares, le PDG du groupe PSA.