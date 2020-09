ATP Rome - Rafael Nadal file en quarts

(Belga) Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis Masters 1000 de Rome, épreuve sur terre battue dotée de 3.854.000 euros, vendredi. Malgré ses six mois sans jouer, l'Espagnol, N.2 mondial, s'est montré expéditif contre le Serbe Dusan Lajovic (ATP 25), battu 6-1, 6-3 en une heure et demie.

Nadal dispute à Rome son premier tournoi depuis plus de six mois, en raison de l'interruption des compétitions due à la pandémie de coronavirus et sa décision de ne pas disputer les tournois aux Etats-Unis, fin août et début septembre. En quart de finale, samedi, il rencontrera l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 15) qui a battu le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 31) 3-6, 6-2, 6-4. (Belga)