Où en est Eden Hazard à la veille de la reprise du Real en Liga: son coach donne de ses nouvelles

Sacré champion d'Espagne en juillet, le Real Madrid de Zinédine Zidane repart dimanche (19h00) à Saint-Sébastien à l'assaut de la Liga face à une concurrence affaiblie, pour réussir un doublé qui échappe aux Merengues depuis plus de dix ans. Mission impossible ? Aucun entraîneur du Real Madrid n'a réussi à remporter le Championnat d'Espagne deux fois de rang depuis Leo Beenhakker en 1987 et 1988, et la "Maison blanche" n'a plus conquis la couronne nationale deux fois de suite depuis 2007 et 2008.

Lors d'une conférence de presse à la veille de sa reprise en Liga, le coach du Real s'est exprimé sur le cas Gareth Bale, actuellement à Londres pour négocier son retour dans les rangs de Tottenham. Zinédine Zidane a également donné des nouvelles de l'attaquant international belge Eden Hazard, longuement blessé à la cheville gauche la saison dernière, et qui n'a pas disputé la moindre minute avec les Diables Rouges pour l'ouverture de la Ligue des Nations, en septembre.

Tout peut arrivé jusqu'à la fin du mercato



"Il se sent mieux. Le plus important, ce sont ses sensations, qu'il soit à 100%. On a du temps, on commence à peine la saison. Il doit être à 100 ou 120%, et on va faire en sorte de préparer les joueurs pour cela", a rassuré Zidane samedi. "Zizou" a également confirmé que l'effectif madrilène, qui a gardé la même ossature que l'équipe qui a remporté le titre en Liga en 2019-2020, n'était pas finalisé. "Tout peut encore arriver jusqu'au 4 octobre" (date de fin du mercato d'été), a prévenu l'entraîneur marseillais.

"C'est vrai que l'on a un groupe très ressemblant, mais c'est un groupe avec lequel on a gagné. Et de belle manière. Cette année, peut-être qu'il n'y aura qu'un seul recrutement, le retour de Martin (Odegaard), mais on a tous envie de relever le challenge encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui se disent, que l'on va refaire avec les vieux, qu'il n'y a pas de changements... mais il faut être prêt. Cela va être dur, cela va être long, mais on a envie de défendre notre titre, et on va le faire avec envie", a promis Zidane.