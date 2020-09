Tour de France - Roglic après la perte de son maillot jaune: "J'ai tout donné"

(Belga) Comme souvent, Primoz Roglic a su maîtriser ses émotions, même après avoir perdu les commandes du Tour de France à la veille de son arrivée à Paris. Le Slovène a été dépossédé du maillot jaune par son jeune et brillant compatriote Tadej Pogacar. "Je ne pouvais pas pousser plus fort. Ce n'était pas suffisant", a déclaré le leader de l'équipe Jumbo-Visma après le contre-la-montre de 36,2 kilomètres entre Lure et La Planche des Belles Filles.

"J'ai tout donné, voilà le résultat", a lancé Roglic, qui a concédé 1:56 sur Pogacar samedi, terminant à la 5e place du jour. "C'est lors de l'ascension de La Planche des Belles Filles que j'ai compris que cela n'allait pas très bien se terminer. Je n'ai pas pu atteindre la puissance désirée. Et non, il ne s'agit pas de mon casque." Alors qu'il avait une marge de 57 secondes sur Pogacar au départ du chrono, Roglic a tout perdu lors des derniers kilomètres sur les pentes vosgiennes. "Je n'avais pas les jambes. Au début, je n'étais pas inquiet de perdre du temps, même si j'aurais préféré entendre l'inverse. J'ai fait tout ce que j'ai pu." (Belga)