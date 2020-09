L'ancien entraîneur d'Anderlecht René Weiler sacré champion d'Egypte avec Al Ahly

Al Ahly, entraîné par le Suisse René Weiler, ancien T1 d'Anderlecht, est assuré de remporter le championnat d'Egypte pour la 42e fois de son histoire, la cinquième consécutive, après la défaite 1-0 de Zamalek, deuxième, à Assouan vendredi, en ouverture de la 28e journée.

Al Ahly compte 20 points d'avance sur Zamalek, qui n'a plus que six matchs de championnat à jouer. Les 'Diables Rouges' ont dominé le championnat, avec 23 succès, trois partages et une seule défaite.

Arrivé à Al Ahly en août 2019, Weiler, 47 ans, décroche un deuxième titre de champion après celui conquis avec Anderlecht en 2017, le dernier en date au Sporting. Il avait été limogé en début de saison suivante.

De son côté, ce n'est pas fini puisque Al Ahly est encore engagé en Ligue des Champions d'Afrique, où il affrontera le Wydad en demi-finale.