Sensation au Masters 1000 de Rome: Rafael Nadal éliminé en quarts de finale par l'Argentin Diego Schwartzman

L'Espagnol Rafael Nadal, grandissime favori, a été éliminé samedi en quarts de finale du Masters 1000 de Rome par l'Argentin Diego Schwartzman en deux manches (6-2, 7-5), à huit jours du coup d'envoi de Roland-Garros.

Nadal, qui avait renoncé aux tournois aux Etats-Unis (Cincinatti et US Open), a renoué avec la compétition à Rome, après plus de six mois de pause forcée due à la pandémie de coronavirus. Il est éliminé d'un tournoi qu'il a gagné à neuf reprises et dont il était tenant du titre.

Des balles bombées le long des ligne, des amortis en toute finesse, des échanges et des courses à n'en plus finir. Pour la première fois cette année à Rome, Nadal a trouvé un adversaire à sa mesure avec Schwartzman, tête de série N.8, un joueur qui n'a pas l'habitude de briller dans les grands tournois et qui jusqu'ici avait perdu neuf fois en neuf matches contre "Rafa"!

Deux breaks au premier set pour un 6-2 ont d'abord laissé Nadal déboussolé. L'Espagnol a eu beau puisé dans toute sa panoplie, les "vamos", les poings fermés, la variété des coups, l'Argentin âgé de 28 ans lui a répondu du tac au tac dans un second set d'anthologie avant de s'imposer avec une étonnante maîtrise.

En demi-finale, dimanche, Schwartman rencontrera le Canadien Denis Shapovalov, tête de série N.12.