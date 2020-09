RSC Anderlecht: Yari Verschaeren testé positif au coronavirus

Yari Verschaeren a été testé positif au coronavirus samedi, a annoncé le Sporting d'Anderlecht dimanche matin.

"Yari se sent bien et il est placé chez lui en quarantaine. Les mesures de sécurité plus strictes restent d'application pour le staff, les joueurs et les employés de Neerpede. De nouveaux tests seront organisés mardi", a précisé le club bruxellois entraîné par Vincent Kompany.

Samedi, Verschaeren a joué tout le match à Waasland-Beveren (victoire 2-4; résumé), marquant le troisième but de son équipe.

La semaine dernière, les Mauves avaient déjà indiqué que deux collaborateurs du staff sportif et trois joueurs du noyau A (Michel Vlap, Peter Zulj et Timon Wellenreuther) avaient été contaminés par le Covid-19.