Jupiler Pro League: le Club Bruges en colle 6 à Zulte-Waregem

Les Brugeois ont rapidement ouvert le score grâce à un but contre son camp d'Olivier Deschacht (0-1, 6e). Le défenseur a dévié dans son but un corner de la gauche.

Michael Krmencik a doublé la mise après un bel enchaînement contrôle du gauche-frappe à ras de terre du droit (0-2, 19e). A la demi-heure, Hans Vanaken envoyait de la tête le ballon au fond des filets, sur la centre de la droite de Ruud Vormer (0-3, 30e). Krmencik y allait de son doublé avant la pause. L'avant-centre tchèque était le premier à la récupération d'un lob de Vormer repoussé par la transversale (0-4, 41e).

La journée cauchemardesque du gardien Eike Bansen se poursuivait à la 67e minute lorsque Vanaken interceptait sa passe vers un défenseur et centrait de la droite. Au second poteau, Charles de Ketelaere n'avait qu'à déposer dans le but (0-5, 67e).

Eder Balanta ajoutait son nom au marquoir sur les suites d'un corner (0-6, 74e). Le score n'évoluait plus.

Avec 12 points, le Club Bruges rejoint le Beerschot et Anderlecht dans le groupe de premiers poursuivants du Sporting Charleroi, leader avec le maximum de points (18).

Le Standard et Courtrai (tous deux 10 points) jouent à 16h00 avec la deuxième place à la clé pour le vainqueur.

