Dernier galop d'entraînement en Allemagne, sans David Goffin, avant Roland-Garros

(Belga) Le tournoi d'Hambourg, un ATP 500 disputé sur terre battue, servira cette semaine de dernier galop d'entraînement avant les Internationaux de France à Roland-Garros la semaine prochaine. David Goffin avait initialement inscrit ce rendez-vous doté de 1.062.520 euros à son programme, mais le Liégeois a renoncé.

Le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, a été désigné tête de série numéro 1 à Hambourg, et le Grec Stefanos Tsitispas, 6e au classement ATP, tête de série numéro 2. David Goffin ne sera finalement pas de la partie. Le numéro 1 belge, 11e mondial, avait prévu de disputer encore des matches sur terre battue avant d'aller à Paris. Selon les médias belges, il a préféré, en accord avec son entraîneur, le Suédois Thomas Johansson, s'astreindre à des séances d'entraînements étant revenu fatigué de New York et de l'US Open. David Goffin, 29 ans, n'aura ainsi joué qu'une heure et 12 minutes sur terre battue cette saison, lors de son match perdu (6-2, 6-2) à Rome mercredi face au Croate Marin Cilic (ATP 40), 31 ans. (Belga)