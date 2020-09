Alison Van Uytvanck prend la porte d'entrée, Greet Minnen dans le tableau final

(Belga) Alison Van Uytvanck a été éliminée au premier tour du tournoi de tennis de Strasbourg, une épreuve du circuit WTA sur terre battue dotée de 202.250 dollars, dimanche.

Alison Van Uytvanck, 26 ans, 64e mondiale, s'est inclinée en effet en deux sets - 6-3, 7-5 - contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 29 ans, 36e joueuse du monde en une heure et 36 minutes de jeu. Après avoir dominé la première manche, Pavlyuchenkova a connu un coup de mou dans le 7e jeu du second set (3-4) demandant un temps mort médical peu après une heure de jeu. Le médecin est venu lui prendre sa tension, vérifier son pouls et son taux d'oxygène dans le sang. La Russe, victorieuse à Strasbourg en 2018, a tenu bon pour breaker une fois encore Van Uytvanck, sur sa 5e balle de break, et mener 6-5 avec service à suivre. Greet Minnen a de son côté réussi à se qualifier pour le tableau final à l'issue d'un match préliminaire samedi matin. Minnen, 23 ans, 110e à l'ATP, a écarté la Tchèque Michaela Bayerlova, 21 ans, 618e mondiale, sur un double 6-2 pour s'offrir le droit d'affronter la Kazakhe Elena Rybakina, 21 ans, 18e joueuse du monde. Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, associées, sont engagées en double où elles affronteront la Suissesse Jil Teichmann et l'Américaine Sloane Stephens. Il s'agit de la dernière préparation avant les Internationaux de France à Roland-Garros qui débutent samedi prochain à la Porte d'Auteuil à Paris.