Novak Djokovic rejoint la finale au Foro Italico pour la 10e fois

(Belga) Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, va disputer lundi la 10e finale de sa carrière au Masters 1000 de Rome, une épreuve ATP sur terre battue dotée de 3.854.000 euros. Le Serbe a en effet battu le Norvégien Casper Ruud, 34e mondial, en demi-finales.

Djokovic, 33 ans, s'est joué du jeune Casper Ruud, 21 ans, en deux manches 7-5 et 6-3 au bout de 2 heures et 11 minutes de match. Face soit à Diego Schartzman, 15e mondial, surprenant vainqueur de Nadal en quarts de finale, soit au Canadien Denis Shapovalov, 14e joueur du monde, Djokovic tentera d'aller chercher un cinquième titre au Foro Italico après ses succès en 2008, 2011, 2014 et 2015, et par la même occasion un 81e titre sur le circuit ATP. Le Serbe, vainqueur de 17 épreuves du Grand Chelem, va disputer sa 52e finale dans tournoi de catégorie Masters. En cas de victoire, Novak Djokovic alignerait un 36e succès dans un Masters 1000, un record. Exclu à l'US Open pour avoir frappé une balle sur une juge de ligne en 8es de finale, le numéro 1 mondial prépare les Internationaux de France à Roland-Garros, dont les qualifications débutent dès lundi. (Belga)