Maillot jaune, maillot à pois, maillot blanc: Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France 2020, une razzia inédite depuis Eddy Merckx

Maillot jaune, maillot à pois, maillot blanc: Tadej Pogacar a effectué une razzia sur le Tour de France 2020, terminant en tête de trois classements. Seul le maillot vert du classement par points, remporté par Sam Bennett, lui aura échappé. En gagnant trois classements, Pogacar égale une performance uniquement réussie par Eddy Merckx. Il devient aussi le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire de la Grande Boucle.

En 1969, pour sa première victoire au Tour, Merckx avait tout simplement tout raflé: le général, les classements par points et du meilleur grimpeur ainsi que celui du combiné, qui a existé entre 1968 et 1989.

En 1970, Merckx s'était aussi adjugé le général, le classement de la montagne et le combiné. Les deux années suivantes, le 'Cannibale' avait remporté le général, les points et le combiné.

Le doublé général-meilleur jeune a été réalisé cinq fois avant Pogacar, par Laurent Fignon (1983), Jan Ullrich (1997), Alberto Contador (2007), Andy Schleck (2010) et Egan Bernal l'an passé.

Pogacar fêtera son 22e anniversaire lundi. Il dépasse ainsi Egan Bernal (22 ans et 196 jours) et le Luxembourgeois François Faber, le lauréat de 1909, qui précédait Bernal de neuf jours seulement, pour devenir le deuxième plus jeune vainqueur du Tour de France. Un seul homme a été plus précoce que le Slovène: le Français Henri Cornet, qui n'avait pas même atteint ses 20 ans à la fin du Tour 1904, le deuxième dans la chronologie de l'épreuve. Mais Cornet avait pris sur le terrain la 5e place de la course avant que les quatre premiers soient déclassés, plusieurs mois plus tard, en raison de maints incidents.