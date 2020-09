Tour de France - Une victoire sur les Champs-Elysées, un sentiment "indescriptible" pour Sam Bennett

(Belga) Dimanche, Sam Bennett a ponctué avec brio son Tour de France. L'Irlandais de l'équipe Deceuninck-Quick Step s'est nettement imposé à l'issue du traditionnel sprint sur les Champs-Elysées, théâtre de l'arrivée de la 21e étape. "C'est indescriptible ! Le maillot vert, les Champs-Elysées, le champion du monde à côté de moi au sprint... C'est tellement fort", a déclaré Bennett.

La lutte pour le maillot vert a souvent rythmé les étapes tout au long de cette 107e édition du Tour. Le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe), vainqueur du classement par points à sept reprises lors des huit dernières éditions, a souvent tenté de faire vaciller l'Irlandais, en vain. Bennett a aussi dû puiser dans ses réserves pour passer les Alpes et ses nombreux cols, peu propices à son gabarit de sprinteur. "J'ai beaucoup souffert dans la montagne, je me suis entraîné dans ce but. Je vais savourer chaque moment." Dimanche, Bennett est devenu le premier Irlandais à s'imposer sur la mythique avenue parisienne. Parfaitement emmené par ses équipiers, il n'a pas manqué l'occasion de lever les bras pour la deuxième fois sur ce Tour après avoir gagné la 10e étape à l'Île de Ré. "Avant le sprint, je me sentais très bien. Dries (Devenyns) a fait le boulot, il fallait faire attention car c'est très rapide sur les Champs. A deux tours de l'arrivée, je me suis trompé, je pensais qu'il restait un seul tour. Tout le monde m'avait dit de ne pas sortir trop tôt. Au dernier virage, ça s'est ouvert. Il y avait un peu de vent de face, Jasper Stuyven s'est légèrement décalé, il emmenait le sprint pour Pedersen, et j'y suis allé tout de suite." (Belga)