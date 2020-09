"Je ne sais pas quand il va rejouer": les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Eden Hazard

Non repris pour l'affrontement inaugural face à la Real Sociedad hier, Eden Hazard n'a pas encore rejoué cette saison. Le Belge inquiète en Espagne, lui qui sort déjà d'une première saison très compliquée.

Décidément, cette blessure à la cheville semble poursuivre Eden Hazard. Déjà freiné grandement par ce pépin physique pour sa première saison au Real Madrid, le Brainois a en plus loupé le coup d'envoi de la nouvelle campagne de son équipe. Les Madrilènes ont été accrochés 0-0 hier par la Real Sociedad.

Interrogé en conférence de presse, Zinedine Zidane ne s'est pas caché pour aborder le cas du joueur belge. "Je ne peux pas vous dire précisément quand il va rejouer", a expliqué le tacticien français, avant de détailler ce qu'il en est actuellement. "Ce que nous voulons, lui en premier, c’est qu’il revienne à 100% et sans la moindre douleur. Nous avons du temps, nous commençons une nouvelle saison et ce dont nous avons besoin c’est qu’il soit à 120%, rien d’autre. Nous, on va le préparer pour que ça soit le cas".

Eden Hazard espère enfin réussir la saison tant espérée sous la vareuse du Real Madrid. Le Diable Rouge avait signé la saison dernière contre plus de 100 millions d'euros.