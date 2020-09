Une tuile pour Dortmund et les Diables Rouges, privés de Thorgan Hazard

Thorgan Hazard manquera les prochaines rencontres du Borussia Dortmund. Le club allemand a annoncé lundi que le Diable Rouge, sorti en cours de match samedi contre le Borussia Mönchengladbach, souffrait d'une déchirure de l'ischio-jambier et allait manquer "quelques semaines".

Thorgan Hazard a dû sortir à la 19e minute du match remporté par les Borussen 3-0 grâce à un doublé d'Haaland et un but de Reyna. Cette blessure devrait empêcher le milieu de terrain de 27 ans de jouer à Augsbourg samedi prochain et d'affronter le Bayern Munich en Supercoupe d'Allemagne le 30 septembre.

Il est aussi peu probable de le voir porter le maillot des Diables Rouges lors de la prochaine trêve internationale, qui verra la Belgique se rendre en Angleterre (11 octobre) et en Islande (14 octobre) dans le cadre des 3e et 4e journées de la Ligue des Nations.