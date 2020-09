Mercato: l'arrivée de Vidal pourrait tout changer pour Radja Nainggolan

L'Inter Milan est sur le point d'enregistrer l'arrivée d'Arturo Vidal. Le milieu de terrain est arrivé ce matin à Milan et va s'engager dans la journée. Un transfert qui pourrait changer la donne pour Radja Nainggolan.

Arturo Vidal in, Radja Nainggolan out ? La rumeur enfle alors que le milieu de terrain chilien va parapher ce lundi son contrat à l'Inter Milan. Une arrivée qui rend encore plus improbable la présence fréquente de Nainggolan dans le onze de base de l'équipe milanaise.

Antonio Conte pourrait donc y voir une belle opportunité de laisser partir l'ancien Diable Rouge. Et un club en particulier aimerait récupérer le joueur: Cagliari. Le club lombard avait déjà accueilli le joueur en prêt la saison dernière et aimerait tout faire pour le conserver, mais à ce stade, les discussions sont au point mort. La raison ? L'aspect financier de l'opération.

"C'est compliqué, mais je suis convaincu qu'il reviendra avec nous", a confirmé hier le coach de Cagliari, Eusebio Di Francesco. L'autre club sur les rangs est le Paris Saint-Germain, qui possède des ressources financières nettement plus importantes...

Indice de crédibilité: 2,5/5, probable. Ce dossier est terriblement difficile. D'un côté, l'Inter Milan n'a pas objectivement besoin du Belge, ayant à présent un secteur de jeu bien plus fourni que par le passé. Mais le joueur a un contrat jusqu'en juin 2022 et se dessine tout de même comme un fameux joker. Son prix ? 15 millions d'euros. Trop pour Cagliari, qui aura bien du mal à convaincre le club. Le PSG, de son côté, ne semble pas intéresser Nainggolan. Pourtant, un départ est très clairement envisagé... Difficile de prévoir ce qu'il va se passer.