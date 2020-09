La fin d'une ère: Ivan Rakitic met un terme à sa carrière internationale

La fédération croate de football a annoncé lundi qu'Ivan Rakitic, vice-champion du monde 2018 en Russie, allait prendre sa retraite internationale. Le milieu de terrain de 32 aura joué 106 matches et marqué 15 goals pour l'équipe au damier.

Rakitic, formé au FC Bâle, a fait ses débuts avec l'équipe nationale croate en septembre 2007, à l'âge de 19 ans, sous les ordres de Slaven Bilic. Il a participé aux championnats d'Europe 2008, 2012 et 2016 mais c'est lors du Mondial 2018 qu'il a connu son heure de gloire avec la Croatie.

Pierre angulaire du milieu de terrain, il a participé à l'épopée croate qui s'est ponctuée par une défaite en finale contre la France (4-2). "Dire au revoir à l'équipe nationale a été la décision la plus compliquée de ma carrière", a déclaré Rakitic, retourné cet été au FC Séville après six saisons au FC Barcelone. "J'ai senti que c'était le bon moment. J'ai apprécié jouer pour mon pays et la Coupe du monde 2018 restera comme un souvenir incroyable. Je suis convaincu que nous avons encore une très belle équipe qui a un bel avenir devant elle. Je souhaite bonne chance à mes anciens équipiers pour les prochains objectifs à relever."

Né en Suisse, Ivan Rakitic a évolué dans les équipes d'âges suisses avant d'opter pour la nationalité sportive croate.