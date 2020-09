Mercato: la Juventus annonce le retour d'Alvaro Morata (vidéo)

Alvaro Morata va continuer sa carrière à Turin. Lundi soir, la Juventus a publié des images de l'attaquant espagnol sur son site avec la légende "Alvaro Morata est de retour en ville", sans dévoiler aucune autre information concernant les modalités du transfert du joueur, actif à l'Atlético Madrid depuis un an et demi.

Morata, 27 ans, a fait ses premiers pas dans le foot à l'Atlético avant de poursuivre sa formation à Getafe et au Real Madrid, où il a intégré le noyau pro en 2010. En 2014, il a connu une première expérience de deux ans à l'étranger à la Juventus. En 2016-2017, l'Espagnol réintègre le noyau madrilène à la suite de ses performances avec la Juve et l'équipe nationale (31 sélections). En juillet 2017, il s'exile à Chelsea contre la somme de 65 millions d'euros. Morata n'aura pas réussi à s'imposer chez les Blues malgré ses 24 réalisations en 72 matchs toutes compétitions confondues. Les Blues l'ont prêté fin janvier 2019 à l'Atlético Madrid, avant de le céder définitivement aux Colchoneros. La saison dernière, il a disputé 34 matches de Liga, inscrivant 12 buts et délivrant 2 assists. A Turin, il évoluera sous les ordres d'Andrea Pirlo, son équipier lors de son premier passage dans le Piémont et nouvel entraîneur de la Vieille Dame. Morata vient remplacer numériquement Gonzalo Higuain, qui a quitté l'Italie pour rejoindre l'Inter Miami et la MLS. Dimanche, les Turinois ont parfaitement débuté la défense de leur titre en dominant facilement la Sampdoria (3-0).



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.