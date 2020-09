Un adversaire redoutable pour la Belgique aux Mondiaux de cyclisme: la Slovénie avec Tadej Pogacar et Primoz Roglic

Sur la lancée de son Tour de France extraordinaire, plaçant Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) aux deux premières places finales, la Slovénie va prendre la direction d'Imola et des Mondiaux de cyclisme avec une redoutable sélection bicéphale.

Les deux grimpeurs figureront assurément parmi les favoris au départ de la course en ligne car le parcours, long de 258,2 kilomètres et riche de près de 5.000 mètres de dénivelé positif, peut convenir à leurs qualités. La seule interrogation résidera dans la condition des deux hommes, qui sortent de trois semaines sur les routes de la Grande Boucle. Pogacar, 22 ans, et Roglic, 30 ans, seront accompagnés de Janez Brajkovic (Adria Mobil), Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), Domen Novak (Bahrain - McLaren), Luka Pibernik (Bahrain - McLaren), Jan Polanc (UAE Emirates) et Jan Tratnik (Bahrain - McLaren). Ce dernier représentera également son pays vendredi lors du contre-la-montre. Matej Mohoric (Bahrain - McLaren), troisième du National slovène fin juin, n'a pas été repris.