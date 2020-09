Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Vivez le mercato estival sur RTLSport.be !

L'Inter Milan a officialisé mardi le transfert du milieu international chilien Arturo Vidal, qui quitte un FC Barcelone en plein dégraissage pour retrouver la Serie A et l'entraîneur Antonio Conte, qui l'avait déjà dirigé à la Juventus. "Il est arrivé, il est à Milan et il est à l'Inter. Bienvenue Arturo!", écrit le club italien dans un communiqué, sans préciser la durée du contrat du Chilien de 33 ans. "El Rey Arturo" ("Le Roi Arthur") était arrivé dimanche soir à Milan pour finaliser sa visite médicale et sa signature avec le vice-champion d'Italie en titre. Antonio Conte voulait à tout prix retrouver son guerrier chilien, dont les quatre saisons à la Juventus - dont trois sous les ordres de Conte, la dernière avec Massimiliano Allegri - se sont soldées par quatre titres de champion d'Italie (2012 à 2015). L'entraîneur milanais avait déjà essayé de faire venir Vidal à l'Inter il y a un an, puis lors du mercato hivernal.



Le gardien de Rennes, Edouard Mendy, devrait prochainement compléter son transfert à Chelsea, où les performances du gardien titulaire Kepa inquiètent, a confirmé le coach londonien Frank Lampard mardi. "Mendy procède à sa visite médicale pendant que nous parlons, donc, si tout se passe bien, il deviendra bientôt l'un des nôtres", a expliqué Frank Lampard, ancienne légende des Blues, en conférence de presse. Le transfert devrait coûter aux Blues 20 millions de livres (26 M EUR), ce qui porterait à près de 220 millions de livres les dépenses du club londonien depuis le début de l'été. Les Blues ont déjà recruté Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Kai Havertz, Thiago Silva et Malang Sarr, espérant ainsi pouvoir se mêler à la lutte pour le titre.

L'attaquant norvégien Alexander Sorloth, 24 ans, poursuivra sa carrière au RB Leipzig. L'ancien joueur de La Gantoise a signé mardi un contrat de cinq ans avec le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Sorloth évoluait depuis début 2018 pour Crystal Palace. Les Anglais l'avaient prêtés à La Gantoise en janvier 2019. Il avait alors inscrit cinq buts en 22 matchs. La saison passée, le Norvégien (24 apparitions, 8 buts) avait brillé en Turquie, à Trabzonspor. En 49 rencontres, il avait inscrit 33 buts et délivré 11 assists.



L'attaquant espagnol de l'Atlético Madrid, Alvaro Morata, est arrivé dans la nuit de lundi à mardi à Turin, a annoncé la Juventus, son ancien club (2014-2016), avec lequel il doit s'engager sous forme de prêt payant. (lire l'article complet)



Le gardien international islandais Runar Alex Runarsson a signé lundi avec Arsenal un contrat de quatre ans, a annoncé le club londonien de Premier League. Il arrive en provenance de Dijon. Le joueur de 25 ans, qui compte 5 sélections en équipe d'Islande dont la dernière en novembre 2018, sera chez les Gunners la doublure de Bernd Leno, après le départ de l'Argentin Emiliano Martinez pour devenir titulaire à Aston Villa. Arrivé en 2018 au club français de Dijon pour être titulaire, il avait perdu sa place dans les cages après une série de 12 matches sans victoire (8 défaites 4 nuls), avant de la récupérer à la fin de sa première saison au club bourguignon de L1.

Waasland-Beveren a annoncé mardi les prêts, jusqu'en fin de saison, du milieu de terrain défensif Melvin Sitti et de l'attaquant international luxembourgeois Danel Sinani. Ils arrivent en provenance de Norwich City, club anglais de Championship (D2).



L'Ukrainien Oleksandr Filippov a été engagé par Saint-Trond, a annoncé mardi le club trudonnaire de Jupiler Pro League, auteur d'un 5 sur 18 en ce début de championnat de Belgique. Cet attaquant de 27 ans vient de Desna Chernigiv en Ukraine où il jouait depuis juillet 2016, disputant 126 rencontres (47 buts). La durée de son contrat n'a pas été précisée. Filippov a toujours joué en Ukraine, portant les couleurs aussi du FK Mariupol, Arsenal Kiev et Avangard Kramatorsk.