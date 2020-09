Red Flames - Les Red Flames battues en Suisse, qui leur prend la première place du groupe H

(Belga) Les Red Flames, l'équipe nationale belge féminine de football, se sont inclinées 2-1 en Suisse, mardi, à Thoune, dans leur sixième match de qualification à l'Euro 2022. Les Belges (15 points) cèdent leur première place à la Suisse (16).

Gut (5e) et Lehman (63e) ont donné un double avantage à la Suisse. Tessa Wullaert a réduit l'écart à la 70e minute. En 2018, la Suisse avait mis un terme au rêve belge de participer au Mondial 2019 en France. Dans l'autre match du groupe H, mardi, la Roumanie a battu 4-1 la Croatie. Les deux équipes figurent à bonne distance de la Suisse et de la Belgique, avec respectivement 6 et 4 unités. Après ce choc, la Belgique s'en ira en Lituanie le 27 octobre et recevra la Suisse le 1er décembre. Les Suissesses auront entre-temps joué en Roumanie. Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour le Championnat d'Europe en Angleterre. Les six autres deuxièmes de groupes joueront un barrage. L'Euro a été reporté à 2022 (6-31 juillet) pour éviter la concurrence de l'Euro 2020 masculin de football, lui aussi reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 (11 juin-11 juillet 2021). (Belga)