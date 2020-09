Hockey Pro League (m) - Gauthier Boccard, homme du match contre l'Allemagne, "surpris du résultat"

(Belga) Elu homme du match par la fédération internationale (FIH), Gauthier Boccard est le Red Lion qui a réussi à débloquer le marquoir de la Hockey Pro League après plus de six mois d'interruption due à la crise du Covid-19, mardi contre l'Allemagne, à Düsseldorf.

"J'avoue que je suis un peu surpris du résultat", a expliqué à Belga le défenseur du Waterloo Ducks, qui en inscrivant le but d'ouverture a ouvert la voie aux champions du monde et d'Europe pour s'imposer 1-6 face aux quadruples champions olympiques. "Après ces mois d'interruption on se posait quand même quelques questions. On a vu que l'Allemagne avait adopté une tactique préconçue en début de match avec beaucoup de flicks sur les côtés. Mais une fois que nos premières occasions sont rentrées avec les 1, 2 et 3-0, on a vu les allemands s'écrouler mentalement. On ne s'attendait pas à ce que cela soit aussi facile, même si beaucoup de détails restent à travailler, et c'est normal après une telle interruption", a encore analysé le Waterlootois de 29 ans qui a vécu avec sérénité sa première paternité durant le confinement. "L'occasion de vivre des moments uniques avec mon fils", selon Boccard, également admirateur de son ancien protégé William Guislain, l'un des 'rookies' lancés par Shane McLeod en vue des JO de 2021. "J'ai été son coach en U14, U16 et U19 et le voir ainsi inscrire son 1er but lors de son 1er match officiel avec les Red Lions, me fait un plaisir énorme."