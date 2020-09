Ligue des Champions - La Gantoise dispute mercredi le premier acte des barrages contre le Dynamo Kiev

(Belga) La Gantoise dispute mercredi soir (21h00) l'un des matchs les plus importants de sa saison. Les Buffalos rencontrent le Dynamo Kiev en barrages pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire le dernier obstacle avant la prestigieuse et lucrative phase de poules de la C1.

Après avoir battu 2-1 le Rapid Vienne au troisième tour de qualification, La Gantoise, vice-championne de Belgique, affronte à présent le vice-champion d'Ukraine. Les deux clubs visent un retour dans la phase de groupes de la Ligue des Champions. Emmenés par Hein Vanhaezebrouck, les Gantois avaient réussi une belle campagne en 2015/2016, atteignant les huitièmes de finale. Le Dynamo Kiev a lui échoué à se qualifier, perdant notamment contre le Club Bruges au troisième tour préliminaire l'an passé. Pour cela, le Dynamo Kiev a fait appel à l'expérimenté Mircea Lucescu, 75 ans, 33 trophées au palmarès et 103 rencontres de en phase de groupes au compteur. Seuls Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger, José Mourinho et Pep Guardiola ont fait mieux. La Gantoise aura sur le banc le jeune Wim De Decker, 38 ans. Promu T1 après le licenciement de Laszlo Bölöni, De Decker a, semble-t-il, ramené une certaine sérénité à la Ghelamco Arena, en témoignent les deux victoires de rang en championnat. "Ces deux victoires ont remis l'équipe sur les rails", a d'ailleurs lancé Lucescu en conférence de presse à propos de son adversaire. De Decker s'est montré confiant en conférence de presse: "Je pense que nos chances sont élevées. Nous aurons certainement des opportunités et j'ai la conviction que nous pouvons faire quelque chose mercredi soir". Le coach gantois estime que "Kiev est une équipe redoutable, dotée d'un bloc bien organisé et d'un bon mélange entre jeunesse et expérience". Côté gantois, Giorgi Chakvetadze (élongation), Laurent Depoitre (pied) et Sven Kums (mollet) sont incertains, tandis que le capitaine Vadis Odjidja semble s'être rétabli juste à temps de sa blessure au genou et de sa contamination au coronavirus afin de pouvoir jouer dès le coup d'envoi. Le retour est prévu mardi prochain au Dynamo, tombeur de l'AZ (2-0) il y a une semaine.