L'entraîneur de La Gantoise confiant avant de défier le Dynamo Kiev: "Nos chances sont élevées"

La Gantoise, vice-championne de Belgique, défiera mercredi soir les Ukrainiens du Dynamo Kiev lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions.

Les Gantois ont bien mal entamé leur saison, avec un bilan de 3 sur 15. Cela a successivement eu raison du Danois Jess Thorup et de Laszlo Bölöni, qui n'aura dirigé que trois rencontres. Depuis l'arrivée de Wim De Decker, ancien T2, les Buffalos ont enchaîné deux succès, contre le Rapid Vienne (2-1) au 3e tour qualificatif puis à Mouscron (0-1). C'est donc avec un sentiment positif que l'entraîneur aborde cette double confrontation face au vice-champion d'Ukraine. "Je pense que nos chances sont élevées. Nous aurons certainement des opportunités et j'ai la conviction que nous pouvons faire quelque chose mercredi soir", a déclaré Wim De Decker mardi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Après avoir longtemps été un protagoniste régulier en Ligue des Champions à la fin des années '90, le Dynamo Kiev subit maintenant l'hégémonie du Shakhtar Donetsk et n'a plus participé à la phase de groupes de la C1 depuis quatre ans. L'année dernière, le Club de Bruges avait d'ailleurs écarté le club ukrainien au 3e tour qualificatif. "Kiev est une équipe redoutable, dotée d'un bloc bien organisé et d'un bon mélange entre jeunesse et expérience", a analysé De Decker après avoir visionné des séquences de son adversaire. "Vous remarquerez que l'approche des joueurs est un peu différence, je sens la tension monter. C'est pour ce type de rencontre que vous êtes joueur de football. Il y a quelque chose de beau à aller chercher sur ces deux matches."

Contrairement à la D1A, les matches européens se déroulent toujours à huis clos en raison du protocole lié au coronavirus. "C'est vraiment dommage, tant pour les supporters que pour nous. Le football sans public est réellement différent. Et c'est certainement pour ce genre de match que les gens aiment venir au stade", a ponctué Wim De Decker. Après avoir écarté le Rapid Vienne au 3e tour, les Gantois sont à l'aube d'une double confrontation décisive quant à l'accession à la très lucrative phase de groupes. Le retour est prévu mardi prochain au Dynamo, tombeur de l'AZ (2-0) il y a une semaine.