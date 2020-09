Tessa Wullaert, la capitaine des Red Flames, très déçue après la défaite en Suisse: "On a toujours peur contre ces équipes"

La capitaine des Red Flames Tessa Wullaert était déçue après la défaite 2-1 en Suisse, mardi en qualification à l'Euro féminin de football.

"La Suisse n'était pas meilleure, mais nous devons nous en prendre à nous-mêmes, surtout en première période", a confié l'attaquante d'Anderlecht, qui a marqué le but belge. "C'est frustrant, car contre des équipes qui sont meilleures, nous avons toujours peur, nous sommes attentistes et courons derrière les faits." "Cela fait mal, tu viens pas ici pour perdre", a poursuivi Wullaert. "A présent, nous devons nous concentrer sur la Lituanie et après (contre la Suisse) essayer pendant 90 minutes de jouer comme nous l'avons fait en seconde période. Là nous avons montré ce que nous pouvons faire. Nous devons jouer sans crainte, en mettant de la pression vers l'avant. C'est notre jeu. La première période, c'était trop peu."

Kassandra Missipo ne cachait pas non plus sa déception. "Sur mon visage, vous ne verrez pas un sourire. C'est amer parce que nous avions la possession du ballon la plupart du temps et qu'elles n'ont eu que deux ou trois occasions, mais elles les ont concrétisées", a expliqué la milieu de terrain. "Nous n'étions pas dans le match les 15 premières minutes. Nos passes n'allaient pas comme elles devaient. Elles en ont profité. Et l'ont bien utilisé. Nous avons essayé de jouer au football, mais nous ne nous sommes pas créé assez d'occasion. De la sorte, tu ne peux pas gagner."

Le match retour contre la Suisse se jouera le 1er décembre à Louvain. "Nous étions venues ici pour gagner ou prendre un point. Perdre ne rend pas cela plus facile. Ce sera difficile. Nous ne devons pas baisser les bras, prendre le positif de cette rencontre."