Le Barça blinde sa pépite Ansu Fati avec une clause libératoire de 400 millions d'euros

Ansu Fati est désormais considéré comme un joueur de l'équipe première du FC Barcelone à part entière et sa clause libératoire passe de 170 millions à 400 millions d'euros, a annoncé mercredi le Barça.



Révélation de la saison passée avec 33 rencontres toutes compétitions confondues et 8 buts, Fati, 17 ans, faisait alors officiellement partie de la 'Juvenil A', l'équipe des moins de 19 ans, et n'était toujours pas enregistré comme joueur de l'équipe première. Mercredi, Barcelone a annoncé qu'il aura désormais un contrat de l'équipe première, dont il devient un membre à part entière. Il ne peut désormais plus jouer avec l'équipe B ou en Youth League. En décembre 2019, Fati avait paraphé un contrat jusqu'en 2022, avec option pour deux années supplémentaires. A l'époque, Barcelone n'avait pu lui faire signer de contrat de cinq ans, car il était encore mineur. Il avait alors été décidé de faire passer sa clause libératoire de 170 à 400 millions d'euros le jour où il serait enregistré dans l'équipe A, en attendant qu'il puisse signer un nouveau contrat. Fati, qui portera désormais le N.22, aura 18 ans le 31 octobre.