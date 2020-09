European Open - Huit joueurs du top 20 seront présents à Anvers

(Belga) L'organisation de l'European Open, le tournoi ATP organisé à Anvers, a dévoilé mercredi le nom des participants au tournoi de l'édition 2020 qui aura lieu du 19 au 25 octobre. L'Italien Matteo Berrettini (ATP 8) est le joueur le plus haut classé et devrait attirer du public aux côtés de David Goffin (ATP 12).

Parmi les autres joueurs du top 20, on retrouve également Andrey Rublev (ATP 14), Fabio Fognini (ATP 15), Karen Khachanov (ATP 16), Pablo Carreno Busta (ATP 18), Grigor Dimitrov (ATP 19) et Milos Raonic (ATP 20). Kei Nishikori (ATP 35), ancien quatrième mondial, sera également présent. "Outre des joueurs (belges) de haut niveau comme David Goffin et notre duo en double Sander Gillé et Joran Vliegen, notre objectif principal était d'amener à la Lotto Arena un bon mélange de nouveaux joueurs de haut niveau mondial et de joueurs d'avenir", a déclaré le directeur du tournoi, Dick Norman. "Avec Matteo Berrettini (vainqueur de 3 tournois ATP 250 et demi-finaliste l'année dernière à l'US Open), nous accueillons pour la première fois un joueur étranger du top 10, ce dont nous sommes très fiers. Fabio Fognini, un personnage haut en couleur, qui a remporté l'ATP Masters 1000 à Monte Carlo l'année dernière: nous avons essayé de le faire venir à Anvers pendant des années. Maintenant nous avons réussi." "Je suis également très heureux de l'arrivée de Grigor Dimitrov alias Baby Federer. Il a déjà remporté huit titres ATP, dont les finales de l'ATP World Tour (2017). Kei Nishikori est un autre nom bien connu qui figure depuis trois ans dans le top 10 mondial, avec une quatrième place comme plus remarquable. Andrey Rublev, qui a déjà remporté 4 tournois ATP-250, sera également présent." "Comme toujours, cette année, nous amenons un jeune talent Next-Gen avec Alex de Minaur (ATP 27), 21 ans, qui est quatrième dans la compétition Next-Gen et qui a atteint la finale du Next-Gen Masters à Milan l'année dernière." Kimmer Coppejans a reçu une wildcard pour le tableau principal et Ruben Bemelmans pour les qualifications. Norman a souligné qu'il était "très heureux" de pouvoir organiser le tournoi en pleine crise du coronavirus. "Nous avons travaillé très dur pendant des mois avec une équipe très motivée pour organiser un tournoi en toute sécurité. Nous garantissons que les fans pourront profiter du tennis de haut niveau dans un environnement en toute sécurité." "Une autre bonne nouvelle est que nous avons obtenu l'autorisation de donner accès à un public limité. Nous pouvons vendre près de 30 % de la capacité, en tenant compte de la distance d'un mètre entre les différentes bulles. On laissera une rangée entière libre et un siège entre les différentes bulles." La vente des tickets débutera le vendredi 25 septembre. (Belga)