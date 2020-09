Ligue des Champions - "On s'est tiré une balle dans le pied"

(Belga) Avec le revers 1-2 au match aller des barrages de la Ligue des Champions mercredi soir face au Dinamo Kiev, Wim De Decker a connu sa première défaite en tant qu'entraîneur de La Gantoise après des succès contre le Rapid de Vienne et Mouscron.

Les Gantois ont encaissé un but rapide dans une Ghelamco Arena vide avant d'égaliser via Tim Kleindienst. L'exclusion de Roman Bezus au début de la deuxième mi-temps a été le coup de grâce et les Ukrainiens en ont profité pour faire la différence. "Avec ce deuxième carton jaune, on s'est tiré une balle dans le pied", a avoué De Decker après le match. "Alors vous savez que ça va être très dur, contre une équipe comme ça. Ensuite, vous misez sur le 1-1 et vous encaissez quand même ce deuxième but. Nous n'avons pas donné grand-chose, mais nous devons aussi être réalistes : nous ne nous sommes pas créés beaucoup d'occasions. Cela va être très difficile à Kiev. Nous nous sommes rendu la tâche très difficile, mais nous voulons faire quelque chose." Monté au jeu à la place de Roman Yaremchuk, blessé, Tim Kleindienst a inscrit son premier but sous le maillot gantois mais était aussi déçu du résultat. "C'était important pour moi de marquer ce premier but et j'espère que je suis lancé. Malheureusement, ce but n'a rien rapporté. Ce sera difficile à Kiev. Nous devrons marquer deux buts et ne pas en encaisser. Mais nous avons les qualités pour faire un résultat." (Belga)