Mondiaux de cyclisme - L'Américaine Dygert défend son titre dans le chrono face aux Néerlandaises

(Belga) Chloe Dygert va défendre son titre de championne du monde du contre-la-montre cet après-midi à Imola, sur un parcours aussi long que celui des messieurs vendredi (37,1 km). L'Américaine, 23 ans, devra se méfier comme de coutume des Néerlandaises, même si Annemiek van Vleuten (fracture du poignet) est forfait.

Le premier départ est prévue à 14h40, la dernière à s'élancer prenda le départ à 16h45. Côté belge, elles sont deux. Ann-Sophie Duyck, 33 ans, vice-championne d'Europe au Danemark en 2017, a signé son meilleur résultat dans un Mondial en 2014 à Ponferrada (5e) en Espagne. Cinq fois championne de Belgique (de 2014 à 2018), elle a dû baisser un peu le pied ces deux dernières années en raison de blessures. Sara Van de Vel, 26 ans, triathlète à l'origine, va, pour sa part, effectuer ses débuts, elle qui fut battue au championnat de Belgique à Coxyde le mois dernier par Lotte Kopecky et qui fut 22e sur 26 aux championnats d'Europe à Plouay quelques jours plus tard. Du côté des favorites Chloe Dygert n'a pas encore disputé de courses officielles cette saison, mais, avec peu de kilomètres dans les jambes l'an dernier aussi, cela ne l'avait pas empêché d'aller conquérir son premier titre mondial dans le Yorkshire (sur un parcours de 30,3 km), bien conseillée par Kristin Armstrong, triple championne olympique du chrono (2008, 2012 et 2016). Si Annemiek van Vleuten, 3e l'an dernier, qui souffre d'une fracture au poignet suite à sa chute au Giro la semaine dernière, est forfait, les Néerlandaises ont de quoi mettre la pression sur l'Américaine. Anna van der Breggen, 2e l'an dernier à 1:32, a gagné le Giro et est championne d'Europe de la spécialité. Championne olympique en ligne, la Néerlandaise, 30 ans, attend toujours un premier titre mondial, elle qui fut médaillée d'argent à quatre reprises (sur les cinq dernières années). Pour remplacer Van Vleuten, les Pays-Bas ont rappelé Ellen van Dijk, 33 ans, quadruple championne d'Europe contre le chrono et vice-championne d'Europe cette année. Elle fut championne du monde dans cet exercice en 2013 à Florence, décrochant aussi le bronze en 2018 et l'argent en 2016. En guise d'outsiders, les Américaines Leah Thomas et Amber Neben, 45 ans, les Allemandes Lisa Brennauer et Lisa Klein ainsi que la Suissesse Marlen Reusser sont les plus souvent citées. (Belga)