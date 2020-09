Europa League: Charleroi retrouve la scène européenne contre un gros morceau (DIRECT 19h)

Charleroi trouve un adversaire serbe ce jeudi sur la route qui le mène aux groupes de l'Europa League. Dans le cadre du 3e tour de qualification, les Zèbres joueront à 19h contre le Partizan Belgrade, vice-champion de Serbie.

Quatre ans après une élimination au 3e tour des qualifications perdu contre les Ukrainiens de Zorya Louhansk, le Sporting Charleroi retrouve la scène européenne. Vainqueurs de leurs six rencontres de championnat disputées jusqu'ici, c'est en leaders du championnat de Belgique que les Zèbres se présentent à ce rendez-vous important. Mais ils auront face à eux un fameux client. "C'est une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europe", a rappelé en conférence de presse l'entraîneur carolo Karim Belhocine. "On prendra ce match comme il le faut, c'est-à-dire avec beaucoup de concentration, avec beaucoup d'humilité, mais surtout en le faisant à fond et en ne se posant pas de questions, pour qu'à la fin on n'ait pas de regrets".

Le Standard aura face à lui, à 20h, un adversaire serbe également: Vojvodina, vainqueur de la dernière Coupe de Serbie et 3e de son défunt championnat.

En cas de qualification, il restera encore un obstacle à franchir aux deux clubs belges avant de rejoindre la phase de groupes de l'Europa League. S'il bat le Partizan, Charleroi défiera à domicile l'Apollon Limassol ou le Lech Poznan, le Standard accueillera lui Fehérvár ou Reims s'il passe. Comme les tours précédents, les barrages seront des matches secs disputés à huis clos.