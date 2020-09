JPL: Jess Thorup déjà de retour en Belgique, l'ancien entraîneur de La Gantoise rallie Genk

(Belga) Jess Thorup refait son apparition dans le championnat de Belgique. Après avoir été remercié par La Gantoise le 20 août, le technicien danois, 50 ans, a signé pour Genk jusqu'en 2023.

Le club limbourgeois cherchait un successeur à Hannes Wolf, remercié le 15 septembre deux jours après une lourde défaite 5-2 sur le terrain du Beerschot. Sur les cinq premiers matches de Jupiler Pro League, le Racing comptait alors un bilan de 5 points sur 15. C'est Domenico Olivieri qui a assuré l'interim. Wolf était arrivé à Genk le 20 novembre 2019 pour succéder à Felice Mazzu remercié quelques jours plus tôt. La saison dernière, il avait mené les Limbourgeois à la septième place avant l'arrêt de la saison à cause du coronavirus. Genk est à présent 9e en championnat avec 8 points en six journées avec deux victoires. Jess Thorup, lui, avait été remplacé sur le banc gantois par le Roumain Laszlö Böloni qui n'aura finalement tenu que trois matches, remercié à son tour. Sous la houlette de Thorup, la Gantoise avait débuté le championnat 2020-2021 par deux défaites 2-1 à Saint-Trond et 1-2 face à Courtrai. Thorup, 50 ans, est arrivé à Gand le 10 octobre 2018 en provenance du club danois du FC Midtjylland. Il avait succédé à Yves Vanderhaeghe remercié deux jours plus tôt. Sous sa conduite les Buffalos ont terminé 5e du championnat en 2019 et 2e la saison passée, s'assurant d'un 3e tour de qualification de la Ligue des Champions, remporté. Les Buffalos se sont ensuite inclinés mercredi à domicile (1-2) face au Dyanmo Kiev en barrage aller. Le match retour est prévu le 29 septembre en Ukraine. La Gantoise est actuellement 13e en Jupiler Pro League avec un bilan de 6 points en 6 rencontres (2 victoires). (Belga)