La valse des entraîneurs 2020-2021 en Jupiler Pro League

(Belga) Valse des entraîneurs en Jupiler Pro League de football lors de la saison 2020-2021:

17 août 2020: Frank Vercauteren, engagé en octobre 2019, est remplacé à la tête du RSC Anderlecht par Vincent Kompany qui a décidé à 34 ans de mettre un terme à sa carrière de joueur et signé un contrat de quatre ans au Lotto Park. 20 août 2020: Deux défaites en autant de rencontres pour débuter la saison poussent La Gantoise, vice-champion en titre, à se séparer du Danois Jess Thorup arrivé le 10 octobre 2018. L'ancien coach du Standard et de l'Antwerp, le Roumain Laszlo Bölöni, 67 ans, le remplace. Il s'est lié pour deux saisons. 14 septembre 2020: L'aventure de Laszlo Bölöni à la tête de La Gantoise ne dure que trois matchs (une victoire, deux défaites): le Roumain est remercié à la veille du troisième tour de qualification à la Ligue des Champions contre le Rapid Vienne. L'adjoint Wim De Decker lui succède à la tête de l'équipe. 15 septembre 2020: Au lendemain de la défaite 5-2 au Beerschot, Hannes Wolf est remercié au Racing Genk avec un bilan de cinq points sur quinze sur les cinq premiers matches. L'intérim est assuré par Domenico Olivieri. 24 septembre 2020: Jess Thorup, 50 ans, revient en Belgique et signe à Genk où il succède à l'Allemand Hannes Wolf, remercié neuf jours plus tôt. Le Danois prend la relève de Domenico Olivieri qui assurait l'intermim et signe jusqu'en 2023. Genk est 9e en championnat avec 8 points. (Belga)