Anna van der Breggen remporte son premier titre de championne du monde sur le chrono

(Belga) La Néerlandaise Anna van der Breggen a remporté la médaille d'or sur le contre-la-montre féminin des championnats du monde de cyclisme jeudi à Imola. La Suissesse Marlen Reusser a décroché la médaille d'argent et la Néerlandaise Elle van Dijk la médaille de bronze. Côté belge, Sara Van de Vel a terminé à la 33e place place juste devant Ann-Sophie Duyck, 34e.

Van der Breggen a conclu le parcours de 31 km dans et autour d'Imola en 40:20.14 avec 15.58 d'avance sur Reusser et 31.46 sur Van Dijk. Troisième en 2019, 2018 et 2017, Van der Breggen a remporté son premier titre mondial sur le contre-la-montre. L'Américaine Chloe Dygert, tenante du titre, a été contrainte à l'abandon après une chute dans un virage où elle est passée au-dessus de la barrière de sécurité. Vendredi, le contre-la-montre est au programme. Le champion de Belgique de la discipline Wout van Aert, qui figure parmi les grands favoris, défendra les couleurs belges aux côtés de Victor Campenaerts. (Belga)