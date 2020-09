Bemelmans, battu par Altmaier : "Il a été un peu plus audacieux que moi"

(Belga) Ruben Bemelmans (ATP 223) ne disputera pas Roland Garros cette année. Le Limbourgeois, 32 ans, a en effet échoué jeudi au troisième et dernier tour du tableau qualificatif à la Porte d'Auteuil. Sur le court N.12, il s'est incliné 6-3, 1-6, 6-3 dans une rencontre perturbée par la pluie contre l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 185), 22 ans.

"Je suis évidemment déçu", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Quand on figure si près d'une place dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, c'est toujours dommage. Maintenant, quand je suis arrivé ici à Paris, je ne m'imaginais pas me retrouver au troisième tour. Et je suis tout de même fier d'y être parvenu. J'ai disputé un très bon premier match contre Kovalik, et contre le jeune Français (Kyrian Jacquet, ndlr), j'ai bien maîtrisé mes nerfs. Aujourd'hui, je suis tombé sur quelqu'un de très agressif, qui frappait très fort dans la balle et qui a peut-être été un peu plus audacieux que moi. Je m'étais pourtant bien ressaisi après un mauvais début de match, mais un jeu au troisième set après l'interruption par la pluie, où j'ai commis quelques fautes, m'a torpillé." Ruben Bemelmans visait une troisième participation à Roland Garros, où son meilleur résultat reste une accession au deuxième tour en 2018. Trop loin au classement ATP, le gaucher de Genk ne pourra pas non plus espérer être repêché comme 'lucky loser'. "J'ai été me renseigner auprès du bureau de l'ATP et il paraît que dans les meilleurs des cas, après les matches de demain, je serai douzième sur la liste!", a-t-il poursuivi. "Bref, il faudrait une épidémie de gastro-entérite, par exemple, pour que j'aie une chance. Je vais donc rentrer en Belgique et dans quinze jours, j'irai jouer un Challenger à Parme ou à Barcelone." (Belga)