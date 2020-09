Europa League: José Mourinho fait changer les buts car ils sont... trop petits! (photo)

L'entraîneur de Tottenham José Mourinho a fait changer des buts trop petits avant le match face au KF Shkëndija au 3e tour préliminaire de l'Europa League jeudi soir.

"Avant le match, Hugo Lloris et Joe Hart m'ont dit que le but était trop petit. J'ai été vérifié et c'était effectivement le cas. Les gardiens passent des heures dans le but et connaissent les bonnes distances entre les poteaux. Je ne suis pas gardien mais je connais le football et j'avais aussi remarqué que c'était trop petit", a déclaré Mourinho après la victoire 1-3 des Spurs.

Tottenham a alors informé les officiels de l'UEFA et les buts ont été changé car ils étaient trop petits de cinq centimètres. La hauteur réglementaire d'un but de football est de 2,44 m.

Le duel a dû être joué à la Tose Proeski Arena de Skopje car le stade du KF Shkëndija n'était pas conforme.