Coronavirus: Florian Thauvin, joueur de l'Olympique de Marseille, explique pourquoi il a refusé de baisser son salaire pendant le confinement

Durant le confinement, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont accepté de baisser leurs salaires pour permettre à leur club de mieux traverser la crise du coronavirus. Mais le président de l'OM voulait que ses plus grands joueurs aillent plus loin. Il leur avait en effet demandé une baisse de salaire supplémentaire. Ce qu'ils ont refusé. A l'époque, Dimitri Payet avait expliqué maladroitement qu'il avait "des crédits à honorer".

Pour le journal L'Equipe, Florian Thauvin est revenu sur cet épisode et a expliqué pourquoi, lui aussi, avait refusé la requête de son président. "Si vous voulez parler de la baisse des salaires, j'ai refusé, pour plusieurs raisons, avec ma situation contractuelle. Parce qu'on a eu de facto une baisse de salaire, du fait du chômage partiel. Et parce que sur la saison dernière, j'ai été blessé six mois. Au-delà de trois mois, le joueur n'est plus payé par son club, c'est son assurance qui prend en charge le salaire. Plus mon kiné sur toute la convalescence, Freddie Murray, que j'ai payé. Tout ça, ce sont des efforts importants".