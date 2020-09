Mondiaux de cyclisme: Ganna à la vitesse du vent sur le chrono

Filippo Ganna a filé à la vitesse du vent, vendredi, sur le parcours très roulant d'Imola (Italie), pour donner sa première médaille d'or à l'Italie dans le contre-la-montre des Mondiaux sur route.

Sur 31,7 kilomètres, une distance sensiblement inférieure à la tradition, le quadruple champion du monde de poursuite s'est montré irrésistible. Le géant italien (1,93 m, 24 ans), qui porte d'ordinaire les couleurs de l'équipe Ineos, a distancé de 26 secondes le Belge Wout van Aert et de 29 secondes le champion d'Europe, le Suisse Stefan Küng.

Dans la seconde partie, poussé par le vent, van Aert s'est montré le plus rapide, à 57,6 km/h de moyenne. Mais sans pouvoir combler le retard pris initialement (46 sec sur Ganna), contre le vent soufflant par rafales sur le parcours.

La seconde moitié de course a privé également d'un possible podium le Gallois Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, et l'Australien Rohan Dennis, double tenant du titre. Thomas, qui avait concédé 35 secondes à Ganna au pointage intermédiaire (Km 14), a pris finalement la 4e place, à 37 secondes, et Dennis la 5e.

Pour Thomas, le résultat marque sa montée en puissance dans la perspective du Giro qui commencera le 3 octobre en Sicile. Evincé du Tour de France par son équipe Ineos, le Gallois s'est astreint à un régime strict ("j'ai travaillé avec un nutritionniste", a-t-il dit avant Imola) afin de perdre un peu de poids.

- Des écarts resserrés -

Des cinq premiers, seul van Aert a terminé le Tour de France dimanche dernier puisque Küng avait abandonné afin de préparer au mieux le Mondial. Le Belge, quatrième du contre-la-montre de La Planche des Belles Filles samedi, s'est situé une nouvelle fois à un niveau exceptionnel, devenu une habitude depuis sa victoire le 1er août aux Strade Bianche.

"Je me sens bien et pas trop fatigué", a-t-il dit avant le chrono d'Imola. "J’ai encore de la force. Mentalement, cela me fait du bien de me concentrer immédiatement sur un nouvel objectif et de ne pas rester sur la déception collective de la fin du Tour", a-t-il ajouté à propos de la perte du maillot jaune du Slovène Primoz Roglic à la veille de l'arrivée.

Au contraire de l'année passée, les écarts ont été sensiblement resserrés derrière Ganna. Sept coureurs (van Aert, Küng, G. Thomas, Dennis, Asgreen, Cavagna, Campenaerts) se sont situés dans une tranche de 30 secondes. En revanche, le champion du monde 2017, le Néerlandais Tom Dumoulin, au niveau de van Aert au pointage intermédiaire, a baissé de pied sur la fin et a reculé à la 10e place, à 1 min 14 sec du vainqueur.

La performance de Ganna, déjà crédité d'un temps-record sur le contre-la-montre de Tirreno-Adriatico à la mi-septembre (56,6 km/h de moyenne), ne peut que conforter le projet d'une tentative contre le record de l'heure détenu par le Belge Victor Campenaerts.

En février dernier, le Piémontais au gabarit sculptural (1,93 m pour 80 kg) avait pulvérisé le record du monde des 4 kilomètres sur piste, départ arrêté, en approchant la barrière des 60 km/h.