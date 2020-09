WTA Strasbourg - Svitolina seconde finaliste sur la terre battue strasbourgeoise

(Belga) L'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5), grâce à une victoire en trois sets contre la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 12), et la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 18) s'affronteront samedi en finale du tournoi WTA de Strasbourg (terre battue/202.250 dollars).

Avant même d'entrer sur le court pour affronter Svitolina, Sabalenka a dû se débarrasser en début de journée de la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 62). Menée un set à zéro jeudi soir au moment de l'interruption du match, elle a inversé la tendance afin de se hisser dans le dernier carré: 2-6, 6-3, 6-3. Dans une demie d'une haute intensité, Svitolina et Sabalenka ont chacun eu leur temps fort mais c'est finalement l'Ukrainienne qui s'est qualifiée, profitant d'un dernier jeu de service de Sabalenka gâché par trois doubles fautes, dont une sur la balle de match (6-2, 4-6, 6-4). Svitolina, 26 ans, tentera d'accrocher un 16e sacre sur le circuit, le second cette saison après celui acquis à Monterrey avant l'arrêt des compétitions. A noter que l'Ukrainienne affiche le très bon bilan de 15 victoires pour 3 défaites lors d'une finale d'un tournoi WTA. En début de programme, Rybakina a pris la mesure de la Japonaise Nao Hibino (WTA 84) en deux sets - 6-3, 6-4 - afin de se qualifier pour la cinquième finale de sa carrière. Après des titres à Bucarest (2019) et Hobart (2020), la joueuse de 21 ans tentera de faire mieux qu'à Saint-Pétersbourg et Dubaï plus tôt dans la saison, où elle avait chaque fois été battue en finale. Ce tournoi alsacien, doté de 225.500 dollars, constitue une ultime répétition pour les joueuses avant le début de Roland-Garros, troisième levée de la saison, prévu dimanche à Paris. (Belga)